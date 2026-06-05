Rà soát, xử lý các văn bản hết hiệu lực từ 1-3-2027 05/06/2026 08:47

(PLO)- Nhiều văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027; do đó phải sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan trước ngày 1-3-2027.

Chiều 4-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sẽ hết hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (bên phải) chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Tập trung rà soát

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết khối lượng văn bản cần rà soát, sửa đổi, bổ sung trước ngày 1-3-2027 rất lớn, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực quản lý Nhà nước và thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau. Bộ Tư pháp dự kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các VBQPPL sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027 gồm 3 phần chính và các Phụ lục kèm theo.

Phần 1 là tình hình xây dựng, ban hành các văn bản theo cơ chế xử lý tạm thời theo Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15, Nghị quyết số 206/2025/QH15 và sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027.

Phần 2 là đánh giá chung về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Phần 3 đề xuất, kiến nghị về phương án, lộ trình xử lý cụ thể đối với các văn bản trong thời thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị đại diện các Bộ, ngành tiếp tục rà soát đề xuất rõ phương án, lộ trình xử lý gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đồng thời cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều văn bản sẽ hết hiệu lực vào ngày 1-3-2027. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, trên cơ sở báo cáo và thông tin do các Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư pháp đã tổng hợp sơ bộ số lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, thì cần sửa đổi, bổ sung tổng số là 488 văn bản.

Trong đó có 62 văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 191 Nghị định của Chính phủ; 17 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 218 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Đã xử lý một phần

Đến nay, các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý được 143 văn bản (13 luật, 64 nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng, 64 thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Bộ trưởng).

Còn lại 345 văn bản (46 luật, 2 pháp lệnh, 1 nghị quyết, 127 nghị định, 15 Quyết định, 154 Thông tư, thông tư liên tịch, QĐ của Bộ trưởng) chưa được xử lý, cần được tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Trong 345 văn bản này, có 234 văn bản đã được đề xuất phương án và lộ trình xử lý, còn lại 111 văn bản chưa đề xuất hoặc đề xuất chưa rõ phương án xử lý.

Triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành 19 nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu công chứng, thủ tục hành chính quy hoạch, nhà ở xã hội, đất đai, công chứng, dầu khí, đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính.

Các nghị quyết này đều sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027 và đặt ra nhiệm vụ phải sửa đổi, bổ sung 238 VBQPPL có liên quan trước ngày 1-3-2027.

Cụ thể, cần sửa đổi, bổ sung 65 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội; 99 nghị định của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 72 thông tư, 2 thông tư liên tịch.

Đến nay các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý được 29 văn bản (7 luật, 1 nghị quyết, 9 nghị định, 12 thông tư). Còn lại khoảng 213 văn bản (58 luật, 90 nghị định, 3 quyết định, 62 thông tư, thông tư liên tịch) cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Trong số 213 văn bản này, có 50 văn bản (1 luật, 23 nghị định, 26 thông tư) đã đề xuất phương án lộ trình xử lý, còn lại 163 văn bản chưa đề xuất hoặc đề xuất chưa rõ phương án xử lý.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chủ động triển khai rà soát, xác định tương đối đầy đủ các VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thể chế hóa các nội dung được quy định theo cơ chế xử lý tạm thời tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 và các nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế đặc biệt tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước, sản xuất kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính. Một số cơ chế, chính sách được thực hiện thí điểm hoặc áp dụng theo cơ chế đặc biệt đã bước đầu chứng minh tính khả thi, tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu thể chế hóa lâu dài.

Việc ban hành các văn bản xử lý tạm thời trong thời gian qua đã góp phần bảo đảm tính liên tục, thông suốt của hoạt động quản lý Nhà nước trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.