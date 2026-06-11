Hà Nội: Bổ nhiệm 3 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 11/06/2026 08:08

Ngày 10-6, TAND TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND Khu vực 1, Khu vực 7 và Khu vực 8.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Tâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND TP Hà Nội, đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chánh án TAND Tối cao đối với lãnh đạo các TAND khu vực.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ chúc mừng 3 chánh án khu vực. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh án TAND Khu vực 7, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND Khu vực 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà công tác trong ngành từ năm 1996, trải qua 30 năm công tác, trong đó có 20 năm giữ ngạch Thẩm phán và 14 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chánh án TAND Khu vực 8, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND Khu vực 7. Ông Nguyễn Trường Giang có 32 năm công tác trong ngành, 23 năm giữ ngạch Thẩm phán và 19 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo.

Ông Chu Thiện Nghĩa, Phó Chánh án TAND Khu vực 4, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND Khu vực 8. Ông Chu Thiện Nghĩa có 34 năm công tác trong ngành, trong đó 21 năm giữ ngạch Thẩm phán và 14 năm giữ các vị trí lãnh đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ chúc mừng 3 công chức được bổ nhiệm. Theo Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ, đây đều là những người trưởng thành từ thực tiễn công tác, có quá trình cống hiến lâu dài cho ngành Tòa án, được đào tạo bài bản, có năng lực quản lý, điều hành và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Việc được bổ nhiệm chức vụ mới ngày hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TAND TP Hà Nội đối với những nỗ lực, cố gắng bền bỉ, quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện mô hình Tòa án ba cấp gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp” - ông Nguyễn Xuân Kỳ nói.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HUY

Bên cạnh lời chúc mừng, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ cũng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với các cá nhân vừa được bổ nhiệm và tập thể lãnh đạo TAND Khu vực 1, Khu vực 7 và Khu vực 8 trong thời gian tới.

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ đề nghị các ông bà vừa được điều động, bổ nhiệm khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ; nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị; phân công công tác trong tập thể lãnh đạo.

Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Trong bối cảnh chỉ còn hơn ba tháng nữa là kết thúc năm công tác, các đơn vị cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Chánh án TAND TP Hà Nội yêu cầu không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc tình trạng án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm tính khách quan, công tâm, đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thay mặt những người được điều động, bổ nhiệm, tân Chánh án TAND Khu vực 8 Chu Thiện Nghĩa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND TP Hà Nội, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động TAND Khu vực 8 phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

“Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ Tòa án, cùng tập thể đơn vị xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành” - ông Chu Thiện Nghĩa nói.