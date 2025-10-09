TAND Tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ 09/10/2025 16:41

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định việc điều động, bổ nhiệm nhằm phù hợp với tình hình thực tế và để phát huy hơn nữa hiệu quả công việc.

Ngày 9-10, TAND Tối cao tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, TAND Tối cao, công bố các Quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, TAND Tối cao, giữ chức Chánh Văn phòng TAND Tối cao; ông Chu Đức Anh, Thư ký Chánh án TAND Tối cao giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, TAND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định công tác cán bộ là công tác thường xuyên, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của toàn ngành. Việc điều động, bổ nhiệm nhằm phù hợp với tình hình thực tế và để phát huy hơn nữa hiệu quả công việc.

Chúc mừng hai nhân sự được tin tưởng giao trọng trách mới, Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm và thách thức, đòi hỏi các cá nhân phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Hoàng Huy

Ông Trí đề nghị họ trên cương vị mới, các nhân sự nhanh chóng thích nghi, đáp ứng tốt yêu cầu công việc; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát huy sở trường, điểm mạnh và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Đánh giá cao những cố gắng của ông Đinh Mai Long, nguyên Chánh Văn phòng TAND Tối cao trong thời gian qua, Chánh án Lê Minh Trí cho biết ông Long là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản nên được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao điều động làm nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Chánh án TAND Tối cao.