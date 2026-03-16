Vụ HĐXX án hình sự tuyên hủy giấy chứng nhận: TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên sửa án 16/03/2026 16:16

(PLO)- HĐXX phúc thẩm kiến nghị UBND xã Đại Lãnh thực hiện trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để thu hồi các GCN liên quan đến vụ án đã được cấp sai quy định.

Ngày 16-3, sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Giảm án cho năm cựu cán bộ

Phiên toà phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Thành Nam, Trần Công Danh, Lê Hoàng Vương, Lâm Tuấn Anh và Võ Thành Sơn.

Một thửa đất liên quan đến vụ án đang được người dân sử dụng nuôi trồng thủy sản. Ảnh: HH

Đồng thời, những người có nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét việc bản án sơ thẩm tuyên hủy năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) được cấp lần đầu và buộc giao toàn bộ các thửa đất cho UBND xã Đại Lãnh quản lý.

HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của các bị cáo; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam, cựu chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh bảy năm tù, bị cáo Trần Công Danh năm năm sáu tháng tù cùng về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Lê Hoàng Vương, Lâm Tuấn Anh, Võ Thành Sơn cũng được giảm án. Cụ thể: HĐXX phúc thẩm tuyên phạt ba bị cáo này cùng mức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Toà kiến nghị UBND xã thu hồi đất được cấp sai quy định

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của những người có nghĩa vụ liên quan về việc bản án sơ thẩm tuyên hủy các GCN và trả lại các thửa đất cho nhà nước.

Đối với việc xử lý các vật chứng, tòa án cấp phúc thẩm xét thấy việc cấp các GCN trên là hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo. HĐXX xác định các GCN trên là vật chứng của vụ án hình sự.

Vật chứng của vụ án là các thửa đất đã được cấp GCN sai quy định của pháp luật. Ảnh: HH

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 để xử lý vật chứng và tuyên hủy các GCN của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không phù hợp với quy định về xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng trong vụ án này phải xác định vật chứng của vụ án là các thửa đất đã được cấp GCN sai quy định của pháp luật thì phải thu hồi theo quy định của pháp luật.

Do đó, HĐXX cấp thẩm giao cho UBND xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để thu hồi và quản lý, sử dụng toàn bộ các phần diện tích đất đã được cấp GCN không đúng pháp luật.

Đồng thời, tòa cấp phúc thẩm cũng kiến nghị UBND xã Đại Lãnh thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thu hồi các GCN liên quan đến vụ án trên theo đúng quy định.

Đối với các quan hệ giao dịch tách thửa, hợp thửa, các giao dịch dân sự và các yêu cầu bồi thường dân sự liên quan đến các thửa đất bị thu hồi của các cá nhân có liên quan (nếu có), toà cấp phúc thẩm đã tách thành vụ án dân sự các nếu các bên có yêu cầu.