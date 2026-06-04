Chém anh trai vì mâu thuẫn đất đai và 2cc mật gấu 04/06/2026 18:02

(PLO)- Bị cáo Tài về nhà lấy hung khí rồi quay lại khu vực sân đình để tìm anh trai, chỉ dừng tay khi được vợ can ngăn.

Ngày 4-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài 9 năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị hại trong vụ án là ông Trần Văn C, anh trai bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 giữa Tài và ông C phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán đất đai.

Do mâu thuẫn, bị cáo Tài lấy hung khí chém anh trai. Ảnh minh họa

Khoảng 21h ngày 10-8-2025, bị cáo Tài ngồi chơi cờ tướng với một số người cùng làng tại sân đình thì ông C ra xem. Trong lúc nói chuyện, ông C có đòi Tài 2cc mật gấu đã đưa trước đây. Lời qua tiếng lại, hai anh em xảy ra cãi vã.

Được mọi người can ngăn, Tài bỏ về nhà. Tuy nhiên, khi về tới nhà, bị cáo lại vào bếp lấy 2 con dao, quay lại khu vực sân đình để tìm anh trai.

Thấy ông C đang ngồi uống nước, Tài lao vào chém 12 nhát vào người anh trai. Bị chém bất ngờ, ông C cầm điếu cày bằng tay phải để đỡ và vụt lại vào người Tài. Bị cáo chỉ dừng tay khi được vợ chạy đến can ngăn.

Đến ngày 13-8-2025, con gái ông C đến Cơ quan Công an xã Hát Môn trình báo sự việc. Theo kết luận giám định thương tích, ông C bị tổn hại 40% sức khỏe.

Trong lúc xô xát, ông C có dùng điếu cày để đỡ và vụt lại em trai gây tổn hại sức khỏe 16%. Ông C thực hiện hành vi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với ông C mà xử phạt vi phạm hành chính ông C 7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông C không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai.