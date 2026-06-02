Cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh được giảm 2 năm tù 02/06/2026 10:24

(PLO)-Theo HĐXX, quá trình triển khai dự án, cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh và các bị cáo khác không chấp hành pháp luật về đấu thầu, xây dựng, dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác.

Ngày 2-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo tòa phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an toàn vốn của các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại kinh tế, gây bức xúc trong dư luận.

HĐXX phúc thẩm làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi. Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành pháp luật về đấu thầu, xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác.

Tòa án nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu song cũng phân hóa các bị cáo theo vị trí, vai trò, tình trạng khắc phục hậu quả, xác định lỗi, mục đích và chính sách khoan hồng của pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức hành vi của mình, tổng cộng nộp hơn 119 tỉ đồng. Các bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu như có nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận giảm án cho các bị cáo. Mức án cụ thể như sau:

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM, án sơ thẩm 15 năm tù): 13 năm tù, phải nộp khắc phục 61 tỉ đồng.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM, án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù): 9 năm tù.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, án sơ thẩm 11 năm tù): 10 năm tù.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM, án sơ thẩm 13 năm tù): 10 năm tù, phải nộp khắc phục 22 tỉ đồng; còn phải nộp 48 tỉ đồng.

Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem, án sơ thẩm 9 năm tù): 7 năm tù.

Bị cáo Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC, án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù cho hưởng án treo, đã chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên HĐTV Vicem, án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC, án sơ thẩm 3 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006 đến năm 2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, nhưng bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỉ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỉ đồng và 2.743 tỉ đồng.

Cáo buộc cũng thể hiện, các bị cáo thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) đã có hành vi giúp sức cho các bị cáo thuộc Vicem thực hiện sai phạm khiến Nhà nước thất thoát hơn 380 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 15 tỉ đồng.