Nhận hối lộ tiền tỉ, cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 16 năm tù 01/06/2026 12:05

(PLO)- Nguyễn Thanh Phú (cựu giám đốc ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ) cùng nhân viên tín dụng đã nhận hối lộ hơn 1,5 tỉ đồng của môi giới bất động sản.

Ngày 1-6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phú (cựu giám đốc ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ) 16 năm tù, Đỗ Đoàn Thiên Vương bảy năm tù về tội nhận hối lộ và bị cáo Huỳnh Nhứt Tâm 12 năm tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2023, Nguyễn Thanh Phú là giám đốc và Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng của một Ngân hàng chi nhánh Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Các bị cáo trong vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ. Ảnh: HD

Phú đã chỉ đạo cho Vương và các nhân viên tín dụng khác khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Huỳnh Nhứt Tâm (môi giới bất động sản), phải nâng giá trị cao hơn thực tế, hợp thức hóa các hồ sơ như lập khống phương án vay vốn kinh doanh, tờ trình thẩm định phương án cho vay... rồi trình Phú ký duyệt để đủ điều kiện cho Tâm vay với hạn mức tín dụng từ 2,7 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng cho mỗi hồ sơ và phải thẩm định đủ điều kiện tương đương 75% giá trị tài sản thế chấp.

Sau khi được giải ngân, Tâm chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của Phú và Vương như đã thỏa thuận trước.

Với thủ đoạn đó, Phú đã nhận hối lộ 1,3 tỉ đồng và Vương nhận 240 triệu đồng của Tâm. Tổng số tiền Tâm đưa hối lộ là 1,54 tỉ đồng.