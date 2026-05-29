Tòa tuyên án đường dây lừa đảo mạo danh Huấn Hoa Hồng 29/05/2026 18:24

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo đầu vụ Nguyễn Văn Vinh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù...

Ngày 29-5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Duy Khánh, Hoàng Văn Xâm, Nguyễn Văn Vinh và các bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán bộ phận cơ thể người, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Khánh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Bị cáo Hoàng Văn Xâm bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng về tội mua bán bộ phận cơ thể người, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 14 năm tù về một hoặc các tội danh nêu trên.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, cuối năm 2021, qua mạng xã hội Facebook, Khánh cùng các đồng phạm biết đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.

Thấy Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh khoe khoang của cải vật chất, khoe các mối quan hệ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm ổn định, các bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng.

Các bị cáo lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh Huấn Hoa Hồng hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại SIM rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30-500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo số điện thoại... để được tư vấn”.

Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền của bị hại bằng cách nại ra nhiều lý do như chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, mua bảo hiểm khoản vay, kích hoạt giải ngân, chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập…

Các bị cáo mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook, Telegram để nhận tiền, sau đó chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền.

Khi trao đổi với khách, các bị cáo tự giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn hoa hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là Huấn Hoa Hồng.

Nếu có ai nghi ngờ và yêu cầu gọi điện thoại có hình ảnh (video call), các bị cáo tìm một đoạn video của “Huấn Hoa Hồng” để mở lên, tắt hết tiếng video đi và quay điện thoại vào đoạn video của “Huấn hoa hồng mở sẵn”. Các bị cáo chỉ mở vài giây là tắt đi để tránh việc bị khách phát hiện.

Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, các bị cáo cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của khách và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Từ đầu năm 2022-2023, các bị cáo đã lừa đảo của nhiều người. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Khánh hưởng lợi hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Vinh lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng…

Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán bộ phận cơ thể người.

Cụ thể, bị cáo Hoàng Văn Xâm làm nghề lái xe taxi và thấy nhiều cá nhân môi giới đưa đón bệnh nhân đến hiến ghép thận để thu tiền hưởng lợi nên đã tham gia.

Bị cáo làm quen và kết hợp với các bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Nguyễn Thị Lan Anh đều là những người bán một quả thận và đang làm môi giới mua bán thận.

Nhóm bị cáo thuê phòng trọ để nuôi những người đi bán thận trong thời gian chờ người mua có chỉ số phù hợp. Khi tìm được người mua, các bị cáo hẹn đến Hà Nội để xét nghiệm xem có phù hợp.

Sau khi ca mổ thành công, phía người mua sẽ trả tiền. Trừ các chi phí, phần còn lại, các bị cáo chia nhau.