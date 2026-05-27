Tòa tăng hình phạt với bị cáo chủ mưu vụ thuê người làm 'chim mồi' lừa bán đất 27/05/2026 20:03

(PLO)- HĐXX chấp nhận kháng cáo của một số bị hại theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Tường từ 18 năm tù (án sơ thẩm) lên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm bị cáo Huỳnh Hữu Tường và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuê người làm "chim mồi" để lừa bán đất.

HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Hữu Tường, đồng thời chấp nhận kháng cáo của một số bị hại theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Tường từ 18 năm tù (án sơ thẩm) lên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn An, HĐXX bác kháng cáo và tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm 16 năm tù, cũng về tội danh trên.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường tại phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Với các bị cáo còn lại có kháng cáo, cấp phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ hình phạt: 9 bị cáo được chuyển từ án tù giam sang án tù nhưng cho hưởng án treo; 5 bị cáo được tuyên mức án bằng thời gian tạm giam; một số bị cáo còn lại được giảm từ 6 tháng đến 3 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cấp phúc thẩm cũng đình chỉ phần kháng nghị tăng nặng hình phạt của VKSND tỉnh Đồng Nai, do đại diện VKS đã rút lại kháng nghị này tại tòa.

Theo HĐXX, bị cáo Tường đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, sau đó thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (trụ sở tại TP.HCM).

Bị cáo Tường giao cho bị cáo Nguyễn Văn An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất để liên kết với chủ đất hoặc mua lại; lập bản vẽ; đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, lừa đảo khách hàng.

Theo kịch bản soạn sẵn, các bị cáo tổ chức các buổi huấn luyện cho người đóng giả mua đất (thường gọi là AC) để tiếp cận khách hàng tại các buổi tổ chức sự kiện, tư vấn qua điện thoại "câu nhử" khách hàng. Nhân viên sale và khách hàng giả sẽ tạo ra tình huống xô đẩy để khách hàng lên ô tô 52 chỗ ngồi di chuyển về các "dự án ma" tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên xe ô tô 52 chỗ có khoảng 40-50 người nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên và các diễn viên đóng giả khách hàng. Khi xe chạy các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Trên xe, nhân viên sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Các diễn viên đóng giả khách hàng tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ tham gia đặt cọc để đầu tư “lướt sóng” hưởng chênh lệch.

Khi đến "dự án ma", nhân viên, diễn viên đóng giả khách hàng vây xung quanh khách hàng thật nhằm thao túng tâm lý để khách hàng đặt cọc tiền mua đất.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Tường, từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, các bị cáo đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Theo cấp phúc thẩm, các bị cáo không phạm tội đơn lẻ mà theo quy trình chặt chẽ. Trong đó, bị cáo Tường biết rõ, khi làm dự án phải có cơ quan thẩm quyền cấp phép. Dù biết rõ các quy định, nhưng bị cáo Tường vẫn nhận chuyển nhượng, nhờ người thân đứng tên, thành lập và quảng bá dự án không có thật tại thời điểm kí kết hợp đồng với khách hàng...

Các bị cáo câu kết chặt chẽ, phạm tội có tổ chức... Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản công dân, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong đó, bị cáo Tường là chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng, điều hành hoạt động của công ty; chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi gian dối, bán dự án không có thật, thuê người đóng giả khách hàng để chiếm đoạt tiền bị hại.

Dù quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường cho các bị hại. Tại phiên phúc, bị cáo nộp thêm tiền bồi thường cho bị hại, nhưng tại phiên toà bị cáo Tường vẫn quanh co và cho rằng hành vi của bị cáo phạm tội lừa dối khách hàng... HĐXX phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm xét xử mức án 18 năm tù đối với bị cáo là còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Do đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Tường và chấp nhận kháng cáo của một số bị hại tăng hình phạt đối với bị cáo.