Lãnh án treo vì trộm thẻ ATM đồng nghiệp rồi đi rút tiền 27/05/2026 10:00

(PLO)- Phát hiện thẻ ATM trong cốp xe đồng nghiệp không khóa, nữ công nhân đã sử dụng thông tin trên CCCD để đăng nhập và rút 3,9 triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 26-5, Tòa án Nhân dân Khu vực 6 Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thanh Thủy (31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào sáng 10-1 tại một công ty may trên địa bàn xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh. Hôm đó, Thủy điều khiển xe mô tô đến công ty để làm việc như thường lệ.

Nữ công nhân lấy trộm thẻ ATM đồng nghiệp rút tiền phải lãnh mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: CTV

Đến gần 10 giờ cùng ngày, khi xuống nhà xe để lấy phương tiện đi ăn cơm, Thủy phát hiện chiếc xe máy của chị VTTN vẫn còn cắm chìa khóa và cốp xe chưa khóa. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Thủy mở cốp xe kiểm tra và phát hiện bên trong có một thẻ ATM cùng một chiếc ví chứa căn cước công dân của chủ sở hữu.

Lợi dụng việc có được giấy tờ tùy thân của chị N, Thủy đã lấy thẻ ATM rồi tìm cách đăng nhập bằng mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh của chủ thẻ được thể hiện trên căn cước công dân. Sau khi đăng nhập thành công, Thủy thực hiện giao dịch rút 3,9 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi rút tiền, Thủy quay trở lại công ty, gửi xe và đặt lại thẻ ATM vào cốp xe của chị Nhung rồi tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về phía bị hại, sau khi nhận được tin nhắn thông báo tài khoản bị trừ tiền, chị N lập tức kiểm tra và phát hiện cốp xe có dấu hiệu bị xáo trộn. Nghi ngờ thẻ ATM đã bị lấy cắp để thực hiện giao dịch rút tiền, chị đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình xét xử, tòa án xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là lao động chính trong gia đình. Bên cạnh đó, người bị hại cũng có đơn xin bãi nại và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo.

Từ các căn cứ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Phan Thị Thanh Thủy 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm, tạo điều kiện để bị cáo sửa chữa sai lầm, sớm ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội.