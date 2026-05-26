Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị 26/05/2026 10:57

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phương Lan về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã có thông báo gửi Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị và Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị về việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ngày 19-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ); thời hạn tạm giam bốn tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan bị bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: MT

Các quyết định tố tụng đã được Vụ 6 VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Bị can Nguyễn Thị Phương Lan hiện là Đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ THADS tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với bà Lan theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan từng giữ chức chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới trong nhiều năm.