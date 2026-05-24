Vụ cưỡng chế nhà 513-515 Hậu Giang: Người phải thi hành án cam kết giao nhà sau 7 ngày 24/05/2026 12:25

(PLO)- Tại thời điểm cưỡng chế, phía người phải thi hành án đã xin thêm thời gian để tự nguyện di dời tài sản, bàn giao nhà...

Ngày 22-5, THADS TP.HCM đã tạm dừng buổi cưỡng chế thi hành bản án trong vụ tranh chấp quyền sở hữu tại căn nhà 513-515 Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM, giữa người phải thi hành án là bà HK cùng 7 cá nhân khác và 6 người được thi hành án do ông NHT đại diện theo ủy quyền.

Trước thời điểm diễn ra buổi cưỡng chế, trong số 8 phải thi hành án đã có 7 người tự nguyện ký biên bản bàn giao một phần căn nhà theo đúng nội dung bản án.

Tại thời điểm buổi cưỡng chế diễn ra, bà HK đã trình bày nguyện vọng xin thêm thời gian để tự nguyện di dời tài sản, bàn giao nhà do lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Bà HK cũng đã chủ động di dời khoảng 80% tài sản ra khỏi căn nhà và cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tạm dừng việc cưỡng chế.

Sau khi các bên trao đổi, THADS TP.HCM ghi nhận việc phía được thi hành án đồng ý tạo điều kiện để phía bà Hồng Kim tự nguyện bàn giao tài sản trong thời hạn 7 ngày.

Việc thi hành án căn cứ theo bản án sơ thẩm ngày 25-10-2023 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm ngày 24-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và quyết định thi hành án theo yêu cầu, quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà của THADS TP.HCM.

Đây là vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, đòi nhà từ năm 1994. Theo nội dung bản án, quyết định, tòa đã tuyên buộc bà HK cùng các cá nhân liên quan giao toàn bộ nhà 513-515 Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM để trả lại cho người kế thừa quyền và nghĩa vụ của phía nguyên đơn.

Ghi nhận sự tự nguyện của những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn trả cho bị đơn và những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của bị đơn chi phí xây sửa nhà và hỗ trợ chuyển chỗ ở, tổng số tiền là 5 tỉ đồng.

Thời gian giao nhà của các bên theo và thời gian thực hiện việc trả tiền, hỗ trợ là 3 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Thực hiện tại THADS TP.HCM hoặc tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Trường hợp người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn không thanh toán số tiền nêu trên thì bị đơn và những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn có quyền yêu cầu phát mãi căn nhà và đất trên để thanh toán cho bị đơn cùng những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị đơn.

Phía người được thi hành án cho biết đã nộp số tiền 5 tỉ đồng theo nội dung bản án tại cơ quan thi hành án. Trên tinh thần thiện chí, phía người được thi hành án đã đồng ý tạo điều kiện để phía phải thi hành án tự nguyện bàn giao tài sản trong vòng 7 ngày.