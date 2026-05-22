Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu báo cáo các vụ việc 3 đến 5 năm chưa thi hành án xong 22/05/2026 11:26

(PLO)- Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP Đồng Nai yêu cầu Thi hành án dân sự TP báo cáo cụ thể các vụ việc thi hành án kéo dài từ 3 đến 5 năm chưa được thực hiện hoặc chưa thực hiện dứt điểm.

Ngày 22-5, UBND TP Đồng Nai vừa ra văn bản về việc tổ chức thi hành án dân sự (THADS) các vụ việc kéo dài từ 3 đến 5 năm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đồng Nai về việc tổ chức THADS các vụ việc kéo dài từ 3 đến 5 năm, để khẩn trương thực hiện xử lý có hiệu quả công tác chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS TP Đồng Nai yêu cầu THADS TP Đồng Nai báo cáo cụ thể các vụ việc THADS kéo dài từ 3 đến 5 năm chưa được thực hiện hoặc chưa thực hiện dứt điểm.

Lực lượng của Thi hành án dân sự TP Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế để bàn giao tài sản theo quy định. Ảnh: BVH

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS TP Đồng Nai yêu cầu THADS TP Đồng Nai phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để có chỉ đạo xử lý.

Thi hành án dân sự TP Đồng Nai đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể cho từng vụ việc và những khó khăn, vướng mắc để tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo lên Thường trực Thành ủy Đồng Nai trong tháng 6-2026.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường liên quan đến các vụ việc THADS có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với THADS Thành phố trong việc cung cấp nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị khi Thi hành án dân sự Thành phố yêu cầu.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố yêu cầu Thi hành án dân sự TP Đồng Nai và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.