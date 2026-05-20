Phó Chánh án TAND TP.HCM Phùng Văn Hải làm Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh 20/05/2026 18:44

(PLO)- Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM, được TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Chiều 20-5, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh đối với ông Phùng Văn Hải.

Theo quyết định được công bố, ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM, được điều động đến công tác tại TAND tỉnh Tây Ninh và giữ chức Chánh án TAND tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 19-5-2026.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao trao quyết định cho ông Phùng Văn Hải. Ảnh: HD

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND TP.HCM, chúc mừng ông Phùng Văn Hải được tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời, ông đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại buổi trao quyết định. Ảnh: HD

Lãnh đạo TAND Tối cao cũng yêu cầu Ban lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao gắn với nâng cao chất lượng xét xử. Trong đó, cần hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án vững về chính trị, giỏi chuyên môn và tinh thông nghiệp vụ.

Ông Phùng Văn Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HD

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Văn Hải bày tỏ sự vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tin tưởng giao trọng trách mới. Ông khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm để đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và người dân địa phương.