Đề xuất tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 19/05/2026 19:54

(PLO)- Văn phòng Chính phủ đề xuất đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ nhằm nâng vị thế, vai trò trung tâm thông tin của Chính phủ và Thủ tướng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Theo dự thảo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đáp ứng tiêu chí Cục loại 1. Đơn vị này tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước CHXHCN Việt Nam.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và được bố trí hơn 30 biên chế. Cục có các ban, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ.

Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý, trong đó có hướng dẫn tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Đơn vị này được giao quản lý nhà nước về Công báo, đồng thời được phân cấp quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, tài chính và tài sản. Cơ cấu tổ chức gồm các ban, phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ.

Trước đó, Thường trực Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu nghiên cứu tổ chức lại mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo hướng nâng cao vị thế, vai trò là trung tâm thông tin của Chính phủ và Thủ tướng, đồng thời không làm phát sinh bộ máy, biên chế và cán bộ.

Theo quy định hiện hành, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính cấp Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tổng hợp, xử lý thông tin báo chí, dư luận.

Cổng đồng thời tổ chức thông tin, truyền thông về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trên môi trường mạng; quản lý, cung cấp thông tin của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; kết nối, tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương; quản lý nhà nước về Công báo.