Đắk Lắk: Toà bác kháng cáo của nữ tài xế uống 8 lon bia, lái ô tô khiến chủ tịch xã tử vong 19/05/2026 12:01

Ngày 19-5, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên giữ y án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Chi tại tòa. Ảnh: D.T

Hôm 3-10-2025, bà Chi uống hết tám lon bia và lái ô tô, tông trúng ông Lê Phước T, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 12-2, HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Chi ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau đó, phía bị cáo có đơn kháng cáo, xin hưởng án treo. Gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Chi, tăng mức cấp dưỡng đối với các con của ông T.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chi thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo xin hưởng án treo để chăm sóc hai con nhỏ của mình.

Đại diện gia đình bị hại đề nghị HĐXX tăng hình phạt, buộc bị cáo Chi tăng mức cấp dưỡng lên hơn 3 triệu đồng/tháng/người, đối với hai con của ông T, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm một số chi phí khác.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố tại tòa, nhận định bị cáo Chi đã sử dụng rượu bia trước khi lái ô tô. Sau khi gây tai nạn, bà Chi bỏ trốn đến hôm sau mới ra đầu thú nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Vì vậy, không thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo này mà phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và diễn biến tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm khẳng định, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm cũng xem xét toàn diện các chi phí bồi thường, cấp dưỡng… theo đúng luật định.

Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của gia đình bị hại; bác kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm.