Tòa tuyên án nữ tài xế uống 8 lon bia, tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong 13/02/2026 16:46

Mới đây (12-2), TAND Khu vực 5 - Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi) mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lê Thị Cẩm Chi tại thời điểm trình diện công an. Ảnh: SĐ

Bị cáo Chi là nữ tài xế đã lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên Quốc lộ 27.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, bà Chi điều khiển ô tô đến quán của một người quen tại xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Chi cùng với chủ nhà và 7 người đàn ông khác tổ chức ăn cơm, uống bia.

Trong quá trình đó, bà Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích mỗi lon 330 ml, nồng độ cồn 4,5%).

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi bà Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc. Sau đó, bà Chi điều khiển ô tô rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur.

Khi di chuyển trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát nên ô tô của bà Chi đã tông trúng ông Lê Phước Toàn (đang chỉ đạo và trực tiếp đứng điều tiết giao thông trên đoạn đường bị ngập nước).

Sau va chạm, bà Chi dừng xe, cùng một số người khác đưa ông Toàn vào lề đường. Khi ông Toàn được đưa đi cấp cứu, bà Chi rời khỏi hiện trường, trở về nhà cho con ăn.

Sau đó, bà Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón, ngủ qua đêm trên ô tô cùng bạn. Trong quá trình đó, bà Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình.

Sáng 4-10-2025, khi biết tin ông Toàn đã tử vong, bà Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón mình. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, bà Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Công an đã kiểm tra nồng độ cồn của bà Chi nhưng tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế này không vi phạm. Lý do, bà Chi bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn, đến 8 giờ 30 ngày hôm sau mới ra đầu thú nên nồng độ cồn không còn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Chi đã thừa nhận trước khi gây tai nạn có sử dụng bia. Ngoài ra, các nhân chứng khác đều thừa nhận có uống bia cùng nữ tài xế này. Công an cũng trích xuất camera tại quán nhậu liên quan, xác định bà Chi uống khoảng 8 lon bia.