Nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong khai có uống rượu bia nhưng không vi phạm nồng độ cồn 04/10/2025 16:08

(PLO)- Công an xác định nữ tài xế lái ô tô tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tử vong không vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 4-10, một nguồn tin cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai nữ tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông làm ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tử vong khi đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông do mưa gây ngập quốc lộ 27.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk (ngồi giữa) động viên, chia buồn cùng người thân ông Lê Phước Toàn. Ảnh: N.D

Tại cơ quan công an, bước đầu nữ tài xế gây tai nạn là bà Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) khai có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy thì nữ tài xế này không vi phạm.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi gây tai nạn, Chi rời khỏi hiện trường. Đến sáng 4-10 mới ra trình diện.

Video ô tô gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong khi làm nhiệm vụ.

Như PLO đã thông tin, tối 3-10, mưa lớn kéo dài gây ngập trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng, khiến người dân đi lại khó khăn.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng tổ công tác đến điểm đường bị ngập để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 25 cùng ngày, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô 47A- 461.73, lưu thông trên quốc lộ 27 tông trúng ông Toàn khi ông đang tham gia điều tiết giao thông, làm ông tử vong sau đó.