Cãi nhau chuyện của đôi tình nhân khác, thanh niên đánh người yêu tử vong 27/02/2026 08:14

(PLO)- Vì cãi nhau về chuyện của đôi tình nhân khác, nam thanh niên ở Đắk Lắk đã đánh người yêu gây thương tích, dẫn đến tử vong.

Ngày 26-2, thông tin từ VKSND khu vực 13, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lê Hữu Nghị (39 tuổi, ngụ xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nghị tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Lê Hữu Nghị thuê nhà trọ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để sống chung với người yêu là chị NTNC (34 tuổi).

Khoảng 23 giờ 45 ngày 21-2, Nghị trở về nhà trọ. Tại đây, Nghị kể lại vụ việc một cô gái sinh sống trên địa bàn xã Hòa Thịnh bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, xảy ra vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, sau câu chuyện trên, giữa Nghị và chị C xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Nghị dùng tay nắm đầu của chị C đập mạnh xuống nền nhà. Ngoài ra, Nghị còn đánh mạnh vào vùng mặt, đầu chị C.

Khi thấy chị C bất tỉnh, Nghị nhờ người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng phụ nữ này được xác định đã tử vong. Biết người yêu đã chết, Nghị đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trao đổi với PLO, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu cơ quan chức năng khởi tố bị can Nghị để điều tra tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan khác sẽ thay đổi hoặc bổ sung tội danh đối với bị can Nghị.