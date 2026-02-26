Cho là bị nhìn đểu, nhóm thanh niên dùng dao tấn công người đi đường 26/02/2026 18:30

(PLO)- Nhóm thanh niên đi nhiều xe máy gặp nhóm khác, cho rằng bị nhìn đểu nên quay xe truy đuổi, dùng dao tấn công người đi đường.

Ngày 26-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê vừa làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng 17-2 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) trên nhiều tuyến đường trung tâm.

Công an khởi tố bảy trong số 20 thanh thiếu niên vô cớ tấn công người đi đường. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 17-2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán), ĐVN (16 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) rủ nhóm bạn khoảng 20 thanh thiếu niên sử dụng 10 xe máy, nhiều xe đã tháo biển số, chạy thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, di chuyển qua các tuyến khu vực trung tâm.

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông, N lấy bốn con dao tự chế dài khoảng một mét phát cho HKQ (19 tuổi), TMT (16 tuổi), NNK (18 tuổi) và tự giữ một dao. Một số người khác mang theo bình xịt hơi cay.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của N gặp nhóm thanh thiếu niên khác trên đường Nguyễn Tất Thành.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cho rằng bị nhìn đểu, nhóm này quay xe truy đuổi, dùng dao chém anh HNY (20 tuổi) đứt gân tay phải. Trong lúc bỏ chạy, hai người trong nhóm đi xe máy tông vào ô tô đang đỗ bên đường.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.