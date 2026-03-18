Phục hồi điều tra bị can giết người rồi bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần 18/03/2026 13:14

(PLO)- Lợi dụng việc điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần, bị can giết người ở tỉnh Vĩnh Long đã bỏ trốn. Sau nhiều năm bị truy nã, được vận động, người này đã quay về đầu thú.

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành quyết định phục hồi điều tra bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre) về tội giết người.

Theo hồ sơ, Thịnh và LHT (ngụ phường Phú Khương) có mâu thuẫn từ trước. Ngày 14-4-2022, khi thấy T. đang điều khiển xe trên đường Đồng Văn Cống (phường Sơn Đông), Thịnh cùng một số người khác đuổi theo, tông vào xe của T.

Sau đó, Thịnh dùng dao chém nhiều nhát vào người T. rồi cùng nhóm bỏ trốn. Nạn nhân tử vong do vết thương nặng.

Lợi dụng việc điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần, Đoàn Quang Thịnh đã bỏ trốn và này quay về đầu thú. Ảnh: CA

Đến sáng 15-4-2022, Thịnh đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa làm thủ tục nhập viện thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, bắt giữ và khởi tố về tội giết người.

Trong quá trình được áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Nai, Thịnh đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can.

Qua vận động, ngày 14-3-2026, Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.