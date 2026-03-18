Điều tra vụ ẩu đả, nghi có nổ súng tại khách sạn ở Vĩnh Long 18/03/2026 10:50

(PLO)- Một vụ ẩu đả có tiếng nổ xảy ra tại một khách sạn ở phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long; tại hiện trường công an thu giữ 1 vật hình khẩu súng ngắn và các tinh thể trắng nghi là ma túy.

Ngày 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả trong khách sạn, nghi có tiếng nổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 38 phút ngày 16-3, NMH đến thuê phòng 104 tại khách sạn TTT (phường Cái Vồn, Vĩnh Long). Đến 12 giờ 34 cùng ngày, MĐ đến thuê phòng 210.

Khoảng 12 giờ 50, NHP và NTĐ đến khách sạn tìm MĐ và lên phòng 210. Sau khoảng 60 phút, cả hai rời đi.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bảo vệ khách sạn nghe tiếng nổ giống tiếng súng nên kiểm tra. Lúc này, MĐ, NMH và 1 nam thanh niên chưa rõ lai lịch chạy từ trên lầu xuống, xảy ra giằng co, đánh nhau trước phòng 103 rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 vật có hình khẩu súng ngắn không còn đạn, cùng một đầu đạn bằng. Ngoài ra, nhiều tờ tiền Việt Nam rơi vãi tại khu vực cầu thang.

Tinh thể trắng nghi là ma tuý được thu giữ tại hiện trường

Vật hình khẩu súng ngắn được thu giữ trong khách sạn sau cuộc ẩu đả.

Kiểm tra phòng 104 và phòng 210, công an phát hiện các gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy.

Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.