Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng 3 thuộc cấp bị bắt

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
Cùng bị bắt liên quan vụ án còn có 3 bị can nguyên là thuộc cấp của bị can Võ Chí Công.
Đó là các bị can Nguyễn Thái Đăng, Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Hồ Chí Thành, công tác tại Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng và Võ Thành Luân, công chức Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.
Trước đó, ngày 24-5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng.
Kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2021-2023, các bị can Công, Đăng, Thành và Luân đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, để chi trái quy định. Sau đó, lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỉ đồng.
Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.
Ông Võ Chí Công, sinh ngày 25-4-1979, quê quán tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ. Ông từng giữ các chức vụ: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
Ngày 11-7-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
Qua xem xét, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Võ Chí Công trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ông Công còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.