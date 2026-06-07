Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng 3 thuộc cấp bị bắt 07/06/2026 14:10

(PLO)- Bị can Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ cùng 3 thuộc cấp bị bắt do lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỉ đồng.

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Võ Chí Công. Ảnh: ANH ĐỨC

Cùng bị bắt liên quan vụ án còn có 3 bị can nguyên là thuộc cấp của bị can Võ Chí Công.

Đó là các bị can Nguyễn Thái Đăng, Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Hồ Chí Thành, công tác tại Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng và Võ Thành Luân, công chức Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Trước đó, ngày 24-5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng.

Các bị can tại Cơ quan Công an. Ảnh: ANH ĐỨC

Kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2021-2023, các bị can Công, Đăng, Thành và Luân đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, để chi trái quy định. Sau đó, lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỉ đồng.

Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.