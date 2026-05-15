Cần Thơ: Hỗn chiến từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc, 1 người tử vong 15/05/2026 17:56

(PLO)- Do có mâu thuẫn tiền bạc, nhiều người ở Cần Thơ xông vào hỗn chiến. Hậu quả, 1 người bị đâm tử vong và một số người khác bị thương.

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Xuyên.

Thông tin ban đầu, vào tối 11-5, sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung (46 tuổi) đến nhà tìm ông Thạch Ngọc Hiền ở phường Mỹ Xuyên để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.

Công an Cần Thơ lấy lời khai Trịnh Thanh Trung liên quan vụ hỗn chiến. Ảnh: CACC

Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát. Nhiều người tham gia lao vào hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm. Hậu quả, ông Hiền bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong; Trung và một số người khác cũng bị thương.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.