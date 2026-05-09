Mâu thuẫn lúc bán hàng, 2 nhóm lao vào hỗn chiến ở TP.HCM 09/05/2026 10:25

(PLO)- Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn trong lúc buôn bán, đánh nhau gây náo loạn khu dân cư vào rạng sáng ở phường Hoà Bình.

Ngày 9-5, Công an phường Hòa Bình, TP.HCM, cho biết đã khởi tố 7 người liên quan vụ hỗn chiến gây mất an ninh trật tự tại chung cư Lạc Long Quân.

Mâu thuẫn lúc bán hàng, 2 nhóm lao vào hỗn chiến ở TP.HCM. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 ngày 5-12-2025, tại khu vực sạp hoa số 16 lô C, chung cư Lạc Long Quân, hai nhóm gồm 7 người xảy ra mâu thuẫn trong lúc buôn bán và có sử dụng rượu bia.

Sau đó, các bên dùng nhiều vật dụng như bình giữ nhiệt, ghế sắt, thùng nhựa và dao gọt trái cây lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Công an phường Hòa Bình đã phối hợp các đơn vị liên quan khống chế, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Khá (27 tuổi), Nguyễn Văn Chúng (29 tuổi), Nguyễn Văn Tài (31 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hữu Lộc (26 tuổi), Lê Trần Hoàng Vũ (36 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (38 tuổi) và Trần Thị Thúy Vi (27 tuổi, cùng quê Tây Ninh) bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an khuyến cáo người dân không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt khi có sử dụng rượu bia, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.