Tạm giữ 'cha dượng' đánh tới tấp con riêng của 'vợ' ở phường Dĩ An 08/05/2026 10:49

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc để điều tra về hành vi hành hạ người khác sau vụ bé trai bị bạo hành gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại Bùi Trung Quốc liên tục đánh cháu T. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 4-5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Thời điểm trên, Quốc đi về nhà, thấy cháu T đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi buổi trưa. Dù cháu T giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc vẫn lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, liên tục dùng tay đánh vào vùng mặt và đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định. Ảnh: CA

Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà LTKL, mẹ ruột cháu T, mới biết sự việc.

Qua làm việc, công an xác định Quốc sống chung như vợ chồng với bà L, còn cháu T là con riêng của người phụ nữ này.

Ngoài ra, bà L khai Quốc nhiều lần trong tình trạng say xỉn đã đánh đập cả bà và cháu T.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Tạm giữ hình sự cha dượng đánh tới tấp con riêng của vợ ở phường Dĩ An. Ảnh: CA

Trước đó, như PLO đã thông tin, mạng xã hội lan truyền clip kèm nội dung cầu cứu, phản ánh việc một người đàn ông nhiều lần đánh đập con riêng của “vợ hờ” tại căn nhà ở khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Trong clip trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tục dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu thiếu niên đang nằm trong nhà khiến dư luận bức xúc.