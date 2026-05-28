Triệt phá đường dây túi xách, giầy dép giả các thương hiệu nổi tiếng trị giá 30 tỉ đồng 28/05/2026 11:02

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường 30 tỉ đồng.

Sáng 28-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, ngụ tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (32 tuổi, ngụ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès… với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Hiền và Trịnh Đình Nam tại cơ quan công an. Ảnh: TRUNG HƯNG

Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn, trong khi đó dù được "quảng cáo" là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường.

Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như "hàng cao cấp", "full box", "xả kho", "hàng hiệu giá ưu đãi"… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Nguyễn Thị Hiền khai nhận hành vi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: TRUNG HƯNG

Từ những dấu hiệu nghi vấn, các mũi trinh sát đã tập trung rà soát, xác minh làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Các loại túi xách giả mạo bị cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: TRUNG HƯNG

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được đóng gói, phân loại sẵn để phục vụ việc giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ quá trình điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, Hiền khai báo, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền đã thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Để che giấu hoạt động vi phạm, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua Facebook, TikTok, Zalo. Việc giao nhận hàng hóa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đến ngày 17-5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury", có địa chỉ 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Toàn bộ hàng hóa bao gồm giầy dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G bị cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: TRUNG HƯNG

Để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, video quảng cáo bắt mắt, gắn mác "hàng xách tay", "hàng cao cấp", "sale thanh lý" nhằm đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng muốn mua với giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đều biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ảnh: TRUNG HƯNG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ án.