Bắt giam thanh niên vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam 27/05/2026 15:12

(PLO)- Thông qua mạng xã hội, Khanh nhận lời vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam với giá 700 nghìn đồng; khi về đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) thì bị bắt.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Khanh (22 tuổi, ngụ xã Khánh Bình) để điều tra về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thông tin ban đầu, ngày 7-5, qua ứng dụng Zalo, Khanh nhận lời vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam cho một người chưa rõ lai lịch với tiền công 700 nghìn đồng.

Bị can Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Khi Khanh đang vận chuyển số vàng trên đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình, tỉnh An Giang thì bị lực lượng công an phối hợp Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ người và tang vật.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối buôn lậu vàng. Đồng thời, nhiều người đã lợi dụng địa hình biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, các lực lượng kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.