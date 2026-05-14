Triệt phá cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê bột giả 14/05/2026 18:57

(PLO)- Làm việc với công an, bị can Quý khai nhận từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, cơ sở đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê giả.

Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu). Bị can bị điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bị can Đỗ Văn Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Trước đó, lực lượng công an phát hiện cơ sở cà phê “Văn Quý 7777” sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả. Sản phẩm này được bán ra thị trường với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Khám xét cơ sở, công an thu giữ 79,5kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, bao bì phục vụ sản xuất.

Qua điều tra, Quý khai nhận từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, cơ sở này đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả.

Cơ quan công an đã lấy mẫu cà phê gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu không có hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.