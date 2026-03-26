An Giang: Khởi tố 3 bị can xuất hóa đơn khống giá trị hơn 31 tỉ đồng 26/03/2026 13:51

(PLO)- Dùng pháp nhân của 6 công ty, bị can Dự cùng các đồng phạm đã xuất bán hàng chục hóa đơn khống các mặt hàng cát, đá, thi công công trình, gây thất thoát ngân sách.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong đó, Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Viết Dự (49 tuổi, quê quán TP Hà Nội); cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Thị Mỹ Cơ (60 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (59 tuổi) đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Bị can Đỗ Viết Dự bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ảnh: TT

Thông tin ban đầu, qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại sáu Công ty. Cụ thể, bị can Dự cùng với vợ chồng Liềm và Cơ đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2016-2018, Dự sử dụng pháp nhân của sáu Công ty xuất bán hoá đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.

Công an xác định Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 Công ty. Trong đó, hàng hoá, dịch vụ ghi khống là cát, đá, thi công công trình, với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống hơn 28 tỉ đồng. Tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 2,8 tỉ đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống hơn 31 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 420 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Liềm (ảnh trái) và bị can Nguyễn Thị Mỹ Cơ (ảnh phải). Ảnh: TT

Công an xác định, vợ chồng bị can Liềm và Cơ đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho năm Công ty, với số tiền thu lợi bất chính hơn 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm được hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.