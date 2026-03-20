Khởi tố vụ án vi phạm quy định về tài nguyên nước ở An Giang 20/03/2026 20:01

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đối với các vi phạm quy định tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

Tối 20-3, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang, ngày 18-3, Cục An ninh kinh tế đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (quy định tại Điều 219 BLHS) đối với các vi phạm pháp luật tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang. Bước đầu cơ quan công an đã xác định số tiền nhà nước thất thoát nhiều tỉ đồng.

Hiện Cục An ninh kinh tế đã bàn giao hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản nhà nước thất thoát theo quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xác định nước là tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả để phục vụ tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định và theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực".