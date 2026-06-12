CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM "LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN HÓA" ĐỊA BÀN TP.HCM Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt tấn công tội phạm 12/06/2026 05:50

(PLO)- Các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đang đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch” địa bàn.

Cùng cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng đồng loạt triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên toàn địa bàn.

Đây được xem là chiến dịch quy mô lớn nhằm chuyển hóa các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Lực lượng Công an TP.HCM tổ chức hội nghị thực hiện cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA

Đồng loạt kiểm tra các “điểm nóng” ăn chơi về đêm

Trong đợt ra quân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) chủ trì phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện, quán bar, nhà hàng, khách sạn và các tụ điểm nhạy cảm.

Chỉ trong ba ngày, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra 13 vụ việc trọng điểm, phát hiện nhiều sai phạm liên quan ma túy, mại dâm, hàng cấm và hoạt động kinh doanh biến tướng.

Theo PC06, công an phát hiện bốn vụ liên quan hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và buôn bán hàng cấm là shisha; một vụ liên quan hoạt động mại dâm; một vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và một vụ tàng trữ trái phép quân tư trang, thiết bị chuyên dụng của lực lượng vũ trang.

Phòng PC06 kiểm tra nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh và phát hiện các vi phạm về ANTT. Ảnh: CA

Đáng chú ý, tại cơ sở hoạt động quá giờ quy định, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm khách vẫn tụ tập trong tiếng nhạc lớn, sử dụng bóng cười và có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Rạng sáng 16-5, kiểm tra Công ty Phát An và cơ sở Not A Bar, tổ công tác phát hiện các cơ sở vẫn mở nhạc công suất lớn cho khách nhảy múa. Qua test nhanh, công an xác định một người tại Phát An và hai người tại Not A Bar dương tính với ma túy, trong đó có một khách nước ngoài và một nhân viên bếp.

Tại cơ sở New DC lúc 0 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 133 khách và 53 nhân viên đang tụ tập. Kết quả test nhanh ghi nhận sáu trường hợp dương tính với ma túy, gồm bốn người Việt Nam và hai người nước ngoài.

Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã rà soát, kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm về ANTT. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, những người liên quan thừa nhận hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đồng thời niêm phong, tạm giữ 338 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ cùng lượng lớn shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hai vụ sử dụng nhân viên bảo vệ không có chứng chỉ nghiệp vụ và bốn vụ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn an ninh trật tự. Tổng cộng, công an đã đưa về trụ sở 10 người có hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy và bốn người liên quan hành vi mua bán dâm để tiếp tục đấu tranh, xử lý.

Tội phạm ma túy, mại dâm hoạt động trong căn hộ, khách sạn cao cấp

Theo PC06, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng phạm tội đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động sang các căn hộ dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp và triệt để sử dụng công nghệ cao để liên lạc, điều hành.

Điển hình, khi kiểm tra nhà nghỉ Thanh Bình 2, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên 18 tuổi trong trạng thái “phê” ma túy tại phòng 203, thu giữ bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng chất cấm.

Đối tượng và tang vật trong vụ việc liên quan đến ma túy bị Công an TP.HCM phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Tại phòng 301 cùng cơ sở, công an tiếp tục phát hiện người có hành vi tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Chủ cơ sở lưu trú bị lập biên bản vì thiếu trách nhiệm quản lý, để xảy ra tệ nạn xã hội.

Cùng thời điểm, lực lượng công an triệt phá một đường dây mại dâm công nghệ cao hoạt động tại khách sạn Quang Đạt. Theo điều tra, nhóm này sử dụng các tài khoản ẩn danh trên Zalo, Telegram và Facebook để đăng tải hình ảnh khiêu dâm, môi giới bán dâm.

Công an bắt quả tang một phụ nữ thuê phòng dài hạn để tổ chức hoạt động mại dâm ngay trong khách sạn.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống ma túy và mại dâm, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tăng cường giám sát bằng camera

Trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an TP.HCM cũng liên tiếp phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao núp bóng căn hộ, khách sạn cao cấp để hoạt động.

Kiểm tra 2 người dương tính ma túy, Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: CA

Ngày 21-5, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) bắt giữ sáu người liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia gồm Vũ Mạnh Ninh, Hứa Văn Tú, Nguyễn Gia Khuyến, Đỗ Trọng Lễ, Đồng Sỹ Quỳnh và Đào Quang Hùng.

Theo điều tra, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, một số người trong nhóm còn liên quan hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 12-5, trong lúc kiểm tra hành chính một cơ sở Beer trên đường Thùy Vân, công an phát hiện hai người dương tính với ma túy. Từ manh mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, bóc gỡ cả đường dây hoạt động quy mô lớn.

Công an phát hiện nhiều người và các trang thiết bị phục vụ cho việc lừa đảo. Ảnh: CA

Nhóm này thuê căn hộ tại các chung cư cao cấp để làm nơi hoạt động, câu kết với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, đồng thời tổ chức các “tiệc” ma túy.

Liên quan tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp công an địa phương kiểm tra khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú không khai báo, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép.

Công an thu giữ hơn 400 thiết bị điện tử gồm điện thoại, máy tính và máy tính bảng.

Công an TP.HCM tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Ảnh: CA

Theo điều tra, nhóm này thuê trọn khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia thì bị phát hiện.

Cũng trong ngày 20-5, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ trên đường Điện Biên Phủ, phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc cư trú cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao.

Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết do Campuchia tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo nên nhiều đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.