Xưởng mút xốp bốc cháy dữ dội ở Hương Lộ 2 02/06/2026 19:25

Ngày 2-6, Công an phường Bình Trị Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại xưởng mút xốp trong con hẻm đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông.

Lúc này, người dân xung quanh và các công nhân đang làm việc tại xưởng cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến công tác cứu hỏa tại chỗ bất thành.

Một công nhân kể lại: "Lửa cháy nhanh quá chúng tôi không xử lý kịp. Dù đã huy động thêm bình chữa cháy từ nhà dân lân cận nhưng vẫn không ăn thua".

Do hiện trường vụ cháy xưởng mút xốp nằm sát các dãy nhà trọ và nhà dân, nguy cơ cháy lan rất cao. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động khoảng mười xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án khống chế hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều hướng, dùng vòi rồng phun nước để cô lập đám cháy, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản giá trị ra khu vực an toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy tỏa khói đen bốc cao bao trùm cả khu vực, người trong khu dân cư nháo nhào chạy ra đường để tránh ngạt.

Tuyến đường Hương Lộ 2 và các hẻm lân cận được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông bị bỏng ở chân. Người này vẫn tỉnh táo, được người dân hỗ trợ băng bó rồi đưa vào bệnh viện kiểm tra y tế.

Đến chiều tối cùng ngày, đại diện UBND phường Bình Trị Đông xác nhận vụ cháy xưởng mút xốp đã được khống chế hoàn toàn. Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại tài sản.