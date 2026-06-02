Phát hiện hơn 200 xe điện không rõ nguồn gốc tại cơ sở lắp ráp ở TP.HCM 02/06/2026 16:52

(PLO)- Qua kiểm tra 7 cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe điện, Công an TP.HCM phát hiện hơn 200 xe điện không xuất trình được giấy tờ, nhiều linh kiện không rõ nguồn gốc và các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động lắp ráp, “độ, chế” phương tiện.

Ngày 2-6, Công an TP.HCM cho biết đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở sửa chữa, lắp ráp, kinh doanh xe điện trên địa bàn, phát hiện hàng trăm xe điện không rõ nguồn gốc cùng nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động “độ, chế” phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ trong khu dân cư.

CSGT phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở sửa chữa, lắp ráp xe điện trên địa bàn TP.HCM nhằm phát hiện, xử lý các hành vi “độ, chế” phương tiện trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, trước thực trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng “độ, chế” phương tiện để tăng tốc độ, công suất, Công an TP.HCM đã triển khai đợt tổng rà soát các cơ sở sửa chữa, lắp ráp, kinh doanh linh kiện xe điện trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, việc tự ý thay đổi kết cấu, nâng công suất xe điện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người điều khiển mà còn gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, thị trường mua bán xe điện, linh kiện và phụ tùng phát triển nhanh với nhiều chủng loại, nguồn gốc khác nhau, trong đó có nhiều sản phẩm chưa được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe điện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, nâng công suất trái phép. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và mất an toàn cho người sử dụng. Ảnh: CA

Trong đợt kiểm tra, PC08 phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 7 cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe điện trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở hoạt động không có giấy phép kinh doanh; sáu cơ sở có trang bị thiết bị nhưng chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, tại một cơ sở kho hàng lắp ráp xe điện, sản xuất pin điện và linh kiện, lực lượng chức năng phát hiện 11 xe điện có dấu hiệu thay đổi kết cấu; 221 xe điện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, gồm 45 xe đã lắp ráp hoàn chỉnh và 117 xe đang trong quá trình lắp ráp. Ngoài ra, nhiều linh kiện, phụ tùng cũng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các phương tiện đang trong quá trình lắp ráp được cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nguồn gốc. Việc quản lý chặt chẽ hoạt động này nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng ra thị trường. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận phần lớn các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng và bán lẻ phụ tùng xe điện sử dụng linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Nhiều cơ sở lắp ráp, tái chế, sản xuất linh kiện chưa đăng ký bản quyền, chưa được kiểm định chất lượng sản phẩm theo quy định.

Đặc biệt, việc nhập khẩu pin xe điện từ nước ngoài và hoạt động tái chế pin cũ để tiếp tục sử dụng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư.

Theo PC08, việc “độ, chế” xe điện không chỉ làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và an toàn cộng đồng.

Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe điện trong đợt cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến “độ, chế” phương tiện trái phép. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi sản xuất, lắp ráp, kinh doanh, “độ, chế” xe điện trái quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng phương tiện đã bị thay đổi kết cấu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.

Nhiều linh kiện, phụ tùng xe điện được phát hiện tại cơ sở kinh doanh trong đợt kiểm tra. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng linh kiện không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành. Ảnh: CA

Đối với phụ huynh, lực lượng chức năng đề nghị thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con em đang sử dụng, quản lý chặt chẽ và tuyệt đối không giao các loại xe đã bị “độ, chế” hoặc không bảo đảm an toàn kỹ thuật cho con em điều khiển nhằm phòng ngừa tai nạn và các sự cố cháy nổ đáng tiếc.