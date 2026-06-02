'Lần theo dòng chảy ma túy' Công an xã Nhuận Đức tạm giữ 6 người 02/06/2026 16:45

(PLO)- Chỉ trong hai ngày, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM phát hiện, triệt phá nhiều vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 6 người, lập hồ sơ đưa 10 người đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong các ngày 26 và 27-5, Công an xã Nhuận Đức đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, "lần theo dòng chảy ma túy" làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây mua bán từ vụ kiểm tra hành chính

Ngày 2-6, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM đã lập hồ sơ, chuyển giao các người liên quan để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Nhuận Đức bắt, xử lý nhiều người về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, tối 26-5, qua kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường 490 (ấp 2, xã Nhuận Đức), Công an xã phát hiện Phan Thanh Hòa (33 tuổi, ngụ địa phương) có biểu hiện nghi vấn. Qua test nhanh phối hợp cùng Trạm y tế xã, kết quả cho thấy Hòa dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hòa thừa nhận hành vi và Công an xã Nhuận Đức nhanh chóng truy xét, triệu tập thêm ba người gồm: Phan Thành Triều Duy (32 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông), Nguyễn Việt Hưng (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Trịnh Xuân Tráng (31 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ; hiện trú tại huyện Củ Chi).

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cả ba người trên đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, Phan Thành Triều Duy bước đầu thừa nhận hành vi bán ma túy cho Nguyễn Việt Hưng và Trịnh Xuân Tráng.

Phát hiện tụ điểm cung cấp ma túy đá

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27-5, qua kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Tỉnh lộ 2 (ấp Xóm Mới B, xã Nhuận Đức), lực lượng công an phát hiện Tăng Trọng Trí (41 tuổi) dương tính với chất ma túy (Methamphetamine).

Thời gian qua, Công an xã Nhuận Đức tập trung ra quân, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Ảnh: CA

Trí thừa nhận trước đó vào ngày 24-5 đã cùng Đào Vũ Hão (33 tuổi) và Nguyễn Hoài Phúc (36 tuổi) góp tiền mua ma túy đá rồi tổ chức sử dụng tập thể tại một phòng trọ trên đường Bùi Thị He (xã Tân An Hội).

Công an xã Nhuận Đức đã mời các người này về trụ sở làm việc và cả ba đã thừa nhận hành vi góp tiền, chuẩn bị dụng cụ để cùng nhau "bay lắc".

Mở rộng điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 cùng ngày 27-5, Công an xã Nhuận Đức tiếp tục kiểm tra căn nhà số 450C đường Tỉnh lộ 2 (ấp Gia Bẹ, xã Nhuận Đức).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở bảy người có biểu hiện phê ma túy.

Qua test nhanh, có sáu người dương tính với Methamphetamine gồm: Nguyễn Bùi Thị Hải Tiên (29 tuổi, chủ nhà), Chu Trọng Vinh (25 tuổi), Nguyễn Nho Quyền (32 tuổi), Tô Văn Long (26 tuổi), Trương Đức Lộc (41 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Bùi Thị Hải Tiên là người cầm đầu tụ điểm này. Tiên tàng trữ ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời cho nhiều người nghiện (trong đó có Đào Vũ Hão, Nguyễn Thanh Hải...) và cung cấp địa điểm, dụng cụ để các người khác đến sử dụng ma túy.

Chu Trọng Vinh và Nguyễn Nho Quyền đóng vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho Tiên trong việc cung cấp và bán ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các người này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể không màu (Methamphetamine), cân điện tử và nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp thực hiện các thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 người gồm: Tiên, Vinh, Quyền, Hão, Phúc và Trí để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, công an đã tiến hành lập hồ sơ đưa 10 người vào cơ sở cai nghiện theo quy định.