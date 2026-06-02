Khởi tố 13 thanh thiếu niên gây rối trật tự ở phường Tam Thắng 02/06/2026 10:31

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố nhiều bị can là thanh thiếu niên liên quan các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng.

Theo đó, ở vụ án thứ nhất, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 người gồm Nguyễn Hoàng P, Hoàng Tiến V, Nguyễn Đặng Thành Tr, Phạm Hồng T, Trần Văn N, Nguyễn Nhân H, Nguyễn Hoàng K, Lê Văn M, Phạm Tuấn K, Nguyễn Trần Hạo N và Bùi Hồ Trí D.

Công an phường Tam Thắng khởi tố, xử lý nhiều thanh thiếu niên liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Ảnh: CA

Nhóm này bị xác định liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27-3-2026 tại khu vực trước số 44 đường 30-4, phường Tam Thắng.

Ở vụ án thứ hai, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Minh Đ và Ngô Hoàng P để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 25-5-2026 trước địa chỉ 10/2 đường Lương Văn Nho, phường Tam Thắng.

Theo Công an TP.HCM, nhiều người liên quan trong hai vụ án đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhóm tuổi dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hành vi tụ tập đông người, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Công an phường Tam Thắng khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập gây rối trật tự công cộng, không mang theo hung khí, không tham gia đánh nhau hoặc đua xe trái phép. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng cho rằng chỉ vì những phút bốc đồng, thiếu kiểm soát, nhiều thanh thiếu niên đã phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, nghề nghiệp và tương lai của bản thân.

Công an địa phương đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; nhà trường và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.