Truy tìm người liên quan vụ tai nạn trên đường Phạm Thế Hiển 28/05/2026 10:34

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm chủ sở hữu xe máy và người chứng kiến vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên đường Phạm Thế Hiển.

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ vi phạm quy định giao thông đường bộ khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 19 giờ 05 ngày 17-9-2023, tại trước số 3053A Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông (phường 7, quận 8 cũ), xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Vụ tai nạn khiến anh NVT (52 tuổi, ngụ phường Bình Đông) tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác minh xe máy biển số 81H1-025.92 liên quan trực tiếp đến vụ việc. Xe có số máy 5C64586426, số khung RLCS5C640BY586424, nhãn hiệu Sirius, màu sơn đen trắng.

Chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký là ông Trần Văn Thống (ngụ thôn 1, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, ông Thống trình bày chiếc xe này ông mua năm 2011. Đến đầu năm 2015, ông đã bán lại cho một người đàn ông không rõ lai lịch tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Để phục vụ công tác điều tra vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu, người điều khiển xe máy biển số 81H1-025.92 hoặc người chứng kiến vụ tai nạn trên, nhanh chóng liên hệ làm việc.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đại úy Nguyễn Thành Trung, Điều tra viên Tổ 4, Đội 3, Phòng PC01 Công an TP.HCM; địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM. Số điện thoại liên hệ: 0984.634.391.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có ai liên hệ làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý phương tiện trên theo quy định.