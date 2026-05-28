Đề nghị công an vào cuộc vụ giả chữ ký phó giám đốc sở ở Lâm Đồng 28/05/2026 09:00

Sáng 28-5, theo thông tin PLO có được, vào hôm qua (27-5), ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan thông báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đèo Đông Giang. Ảnh: NGUYỄN VĂN TRUNG

Theo đó, Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin về việc lưu hành văn bản có dấu hiệu giả mạo danh nghĩa của sở để thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và trồng cây cao su của Công ty TNHH Tiền Lê.

Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ tại Sở NN&MT nhận thấy văn bản trên là giả mạo.

Cụ thể, văn bản số 318/SNNMT-BSCT ngày 11-2-2026, người ký ghi tên Phó Giám đốc Vũ Đình Cường với nội dung: Chấp thuận cho Công ty TNHH Tiền Lê bổ sung chủng loại cây trồng (ca cao, sầu riêng, cà phê...) trên diện tích thuê rừng tại xã Sơn Điền và xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng.

Qua rà soát, kiểm tra trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của sở, trong ngày 11-2-2026, Sở NN&MT đã ban hành 39 văn bản (từ văn bản số 1840 đến văn bản số 1878), không có văn bản số 318/SNNMT-BSCT nói trên.

Ngoài ra, theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm thì chữ ký tắt trên văn bản số 318/SNNMT-BSCT không phải chữ ký của lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ lâm nghiệp và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đang phụ trách Phòng Nghiệp vụ lâm nghiệp.

Theo hồ sơ lưu trữ tại Sở NN&MT thì văn bản đi số 318 đã được ban hành ngày 9-1-2026 về việc cử người tham gia vụ án hành chính. Do đó, văn bản số 318/SNNMT-BSCT nói trên là văn bản giả mạo và không có giá trị pháp lý.

Văn bản giả mạo có nội dung chấp thuận cho Công ty TNHH Tiền Lê bổ sung chủng loại cây trồng trên diện tích thuê rừng tại xã Sơn Điền và xã Đông Giang. Ảnh: NGUYỄN VĂN TRUNG

Theo Sở NN&MT việc đối tượng tự ý sử dụng danh nghĩa phó giám đốc Sở NN&MT để ban hành văn bản trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm, Sở NN&MT đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo văn bản của Sở NN&MT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH Tiền Lê, không được thực hiện các nội dung tại văn bản số 318/SNNMT-BSCT ngày 11-12-2026 nêu trên. Đồng thời, báo cáo đến cơ quan chức năng, cung cấp thông tin về nguồn gốc văn bản này.