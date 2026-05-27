Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 2 xe máy, điện thoại liên quan vụ trộm cắp tại Vũng Tàu 27/05/2026 11:53

(PLO)- Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu của 2 điện thoại di động và 2 xe máy thu giữ trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp do bị can Lê An Đức thực hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Vũng Tàu do bị can Lê An Đức (31 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) thực hiện.

Quá trình điều tra, công an thu giữ một số tài sản gồm: điện thoại OPPO A58 dung lượng 128GB, kiểu máy CPH2577 màu xanh; điện thoại Galaxy A06 5G số sêri R7AYA055W8Y màu xanh; xe mô tô biển số 37H1-512.67 và xe mô tô biển số 72K1-702.37.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu các tài sản nêu trên liên hệ Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM để làm việc.

Người dân liên hệ cán bộ thụ lý Lương Quốc Hoàn qua số điện thoại 02543852264.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát thông tin, nếu không có người đến nhận, cơ quan điều tra sẽ xử lý số tài sản trên theo quy định pháp luật.