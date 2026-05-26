Lời khai ban đầu của nghi phạm nổ súng vào hai người Úc ở TP.HCM 26/05/2026 16:28

(PLO)- Nghi phạm khai là được “ông chủ” thuê đến TP.HCM sát hại hai thành viên băng nhóm đối địch, hé lộ nguồn cơn vụ nổ súng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các thế lực ngầm tại Úc.

Ngày 26-5, tại buổi họp báo thông tin về vụ sử dụng súng quân dụng làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại khu vực trung tâm TP.HCM, Công an TP.HCM đã công bố lời khai ban đầu của các nghi phạm liên quan.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: MINH HOÀNG

Kế hoạch sát hại được chuẩn bị kỹ

Theo cơ quan điều tra, Tafia Steve (23 tuổi) khai được một “ông chủ” thuê cùng với Vaa Vaa (27 tuổi) sang Việt Nam để sát hại Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi) và Sauni Sam (27 tuổi, cùng quốc tịch Úc).

Tafia Steve và Vaa Vaa đều mang quốc tịch Samoa, là một đảo quốc ở khu vực châu Đại Dương.

Trong hai nghi phạm, Vaa Vaa được xác định là người trực tiếp cầm súng gây án. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm này bắn tổng cộng ba phát đạn ở cự ly gần. Trong đó, Lorenzo bị trúng hai phát đạn, tử vong tại chỗ; còn Sauni Sam trúng một phát đạn, bị thương nặng.

Lực lượng chức năng áp giải Vaa Vaa về trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Cả hai nghi phạm khai đã chuẩn bị kế hoạch từ trước và theo dõi hành tung của các nạn nhân trong nhiều ngày.

Theo đó, ngày 14-5, Vaa Vaa và Tafia Steve nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau gần một tuần theo dõi quy luật di chuyển của Lorenzo, tối 21-5, cả hai quyết định ra tay khi nhóm nạn nhân vừa rời một buổi tiệc tại Nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định và đang chuẩn bị di chuyển sang địa điểm khác.

Tafia Steve (23 tuổi) khai được một “ông chủ” thuê cùng với Vaa Vaa (27 tuổi) sang Việt Nam để sát hại Lemalu Lorenzo Tovia. Ảnh: CA

Hình ảnh camera an ninh cho thấy toàn bộ diễn biến vụ nổ súng chỉ diễn ra trong vài giây. Vaa Vaa tiếp cận rất nhanh, nổ súng vào hai người rồi lập tức rời đi và cả ba viên đạn đều trúng mục tiêu.

Theo hình ảnh, sau khi bắn gục Lorenzo, Vaa Vaa còn có ý định quay lại bắn bồi nhưng sau vài bước chân, người này nhanh chóng rời hiện trường để tẩu thoát cùng đồng phạm.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Vaa Vaa và Tafia Steve được một số người Việt Nam hỗ trợ di chuyển, che giấu nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Vaa Vaa được xác định là người trực tiếp ra tay. Ảnh: CA

Trong số này có Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh và bảy người khác có vai trò liên quan trong việc không tố giác tội phạm, hỗ trợ hai nghi phạm lẩn trốn.

Dù di chuyển và ẩn náu kín kẽ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, hai nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương xác định vị trí, khống chế và bắt giữ.

Từ thời điểm gây án đến khi hai nghi phạm bị bắt chỉ khoảng 72 giờ.

Vaa Vaa nhanh chóng bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nơi lẩn trốn. Ảnh: CA

Tại họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia phá án. Ông cũng ghi nhận vai trò hỗ trợ của người dân trong việc cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra dấu vết các nghi phạm.

Nghi vấn liên quan việc thanh toán băng nhóm ở Úc

Theo thông tin từ báo chí Úc, vụ nổ súng ở TP.HCM được cho là có liên quan đến cuộc xung đột giữa các băng nhóm tội phạm tại nước này.

Nạn nhân Lorenzo Laemalu, 25 tuổi, được truyền thông Úc xác định là thành viên cấp cao của băng nhóm “Coconut Cartel”, là một nhóm tội phạm có ảnh hưởng trong thế giới ngầm tại Sydney.

Thời gian gần đây, Coconut Cartel được cho là xảy ra mâu thuẫn căng thẳng với gia tộc tội phạm Alameddine, là mạng lưới tội phạm từng nhiều lần xuất hiện trong các vụ thanh toán băng nhóm tại Úc.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM trực tiếp điều tra, bắt giữ nghi phạm. Ảnh: CA

Cảnh sát Úc đang điều tra khả năng vụ sát hại Lorenzo tại Việt Nam là một phần trong chuỗi thanh toán giữa các băng nhóm đối địch. Nhà chức trách nước này cũng xem xét liệu các mạng lưới tội phạm có mở rộng hoạt động ra ngoài lãnh thổ Úc hay không.

Theo đài SCN Worldstar, những tin nhắn được cho là của thành viên mạng lưới Alameddine gửi đi hôm 23-5 thể hiện việc nhóm này nhận trách nhiệm về vụ sát hại Lorenzo.

Nguồn tin từ báo chí Úc cho biết thời gian qua, mạng lưới Alameddine liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của các băng nhóm đối địch nhằm tranh giành ảnh hưởng trong thế giới ngầm ở Sydney.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như truy xét toàn bộ những người có liên quan đến vụ việc.