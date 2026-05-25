Khởi tố chủ tiệm cầm đồ SIN 8386 chiếm đoạt 10 tỉ đồng của nhiều người 25/05/2026 20:09

(PLO)- Chủ tiệm cầm đồ SIN 8386 ở Lâm Đồng huy động vốn rồi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh (25 tuổi), thường trú xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Đặng Quốc Thanh.

Trước đó, đầu tháng 4-2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Quốc Thanh nên đã triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Quốc Thanh là chủ tiệm cầm đồ SIN 8386 tại xã Đắk Mil. Từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố… nhằm tạo lòng tin, kêu gọi nhiều người góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thanh đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi của Đặng Quốc Thanh khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.