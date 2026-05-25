Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở khoảng 22.000 lít dầu D.O 25/05/2026 18:00

(PLO)- Thuyền trưởng và thuyền viên khai đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu D.O nhưng không xuất trình được hồ sơ liên quan.

Ngày 25-5, tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ-99668-TS chở khoảng khoảng 22.000 lít dầu D.O đã được lực lượng cảnh sát biển dẫn giải về Cảng Hải đội 102 (tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Tàu chở khoảng 22.000 lít dầu D.O.

Trước đó, rạng sáng 24-5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ-99668-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên. Tàu do anh Hoàng Mạnh Cường (33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Theo lời khai của thuyền viên, tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu D.O.

Thuyền trưởng Hoàng Mạnh Cường và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa để tiếp tục làm rõ, xử lý theo đúng quy định.