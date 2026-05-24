Phát hiện thi thể người đàn ông ở Biển Hồ với lá thư tuyệt mệnh 24/05/2026 19:03

(PLO)- Điện thoại và thư tuyệt mệnh của người đàn ông tử vong ở Biển Hồ, tỉnh Gia Lai được lực lượng chức năng tìm thấy tại hiện trường.

Chiều 24-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm, đưa thi thể một người đàn ông nghi tự tử tại Biển Hồ (xã Biển Hồ, Gia Lai).

Nạn nhân tử vong là anh PTD (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, Gia Lai).

Người đàn ông tử vong kèm thư tuyệt mệnh. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện một số vật dụng cá nhân tại khu vực du lịch Biển Hồ đã trình báo cơ quan chức năng

Đến gần 14 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng đã tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo người thân, anh D rời khỏi nhà từ khoảng 8 giờ ngày 23-5. Đến tối cùng ngày, anh có gọi điện về cho gia đình để nói chuyện rồi mất liên lạc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện quần áo và điện thoại (trong tin nhắn có nội dung với ý định tự tử) trên bờ, cùng với một thư tuyệt mệnh.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.