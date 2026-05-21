Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông sát hại nhân tình rồi tự tử 21/05/2026 15:20

(PLO)- Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông ở Quảng Ninh đã dùng dao sát hại người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình rồi tự tử.

Ngày 21-5, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ba (45 tuổi, trú tại xã Ba Chẽ, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Văn Ba và chị L.T.K (41 tuổi, cùng xã Ba Chẽ) đều đã có gia đình riêng nhưng chung sống với nhau như vợ chồng từ khoảng tháng 3-2025.

Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Ba nghi ngờ chị K có quan hệ tình cảm với người khác.

Bị can Đặng Văn Ba. Ảnh: CAQN

Đêm 24-4, tại khu lán trại chăn nuôi của Đặng Văn Ba, sau khi uống rượu, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, chị K dùng dao gây thương tích ở vùng bụng của Ba.

Bực tức, Ba đã giằng lấy con dao rồi tấn công chị K khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ba đã tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Công an Quảng Ninh cho biết, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.