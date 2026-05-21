Khoảng cách từ hào quang showbiz đến vòng lao lý... 21/05/2026 15:25

(PLO)- Nhiều bạn đọc bày tỏ sự tiếc nuối, thất vọng và cho rằng đó là hồi chuông cảnh báo về lối sống buông thả phía sau ánh hào quang showbiz.

Nghệ sĩ thường nhận sự tung hô của hàng ngàn khán giả và cũng thường có cuộc sống sung túc, đáng mơ ước. Tuy nhiên, đáng tiếc là có những nghệ sĩ chỉ vì những cuộc chơi liên quan đến ma túy, chất cấm mà đã phụ lòng người hâm mộ và đánh mất cuộc sống tốt đẹp của mình. Từ hào quang đến vòng lao lý đôi khi chỉ cách nhau một phút buông thả.

Những ngày gần đây, công chúng tiếp tục thất vọng trước thông tin hàng loạt nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về lối sống, trách nhiệm và bản lĩnh của một bộ phận người nổi tiếng trong showbiz Việt.

Hào quang vụt tắt vì ma túy

Mới đây nhất, ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều nghệ sĩ vì những cuộc chơi liên quan đến ma túy, chất cấm mà đã phụ lòng người hâm mộ và đánh mất cuộc sống tốt đẹp của mình. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra, Long Nhật khai đã tổ chức sử dụng ma túy đá cùng người giúp việc và một người em đến chơi tại nhà riêng trong nhiều ngày. Nam ca sĩ thừa nhận có chuyển tiền nhờ mua ma túy để cùng sử dụng.

"Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tôi từng nói với mấy đứa em: Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào" - ca sĩ Long Nhật khai.

Lời khai này của Long Nhật nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ bởi Long Nhật vốn là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc quê hương, trữ tình suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh cũng khai nhận đã sử dụng ma túy đá và cho biết mới sử dụng từ trước Tết đến nay.

Trước đó, ngày 10-5, Công an đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, sau khi nhận tin báo của người dân.Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với ma túy.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... Sự việc đã gây chấn động dư luận và dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ cô trên mạng xã hội.

Khán giả tiếc nuối, dư luận lo ngại

Việc nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Việt Nam liên tục dính líu đến ma túy phản ánh một thực tế đáng buồn: Phía sau ánh đèn sân khấu, áp lực nổi tiếng cùng lối sống hưởng thụ đã khiến không ít người trượt dài.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc lực lượng chức năng liên tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy là rất cần thiết.

Đặc biệt, trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy cùng hàng loạt sai phạm liên quan đến an ninh trật tự.

Bạn đọc Minh Tuấn (phường Bình Thành, TP.HCM) cho rằng việc kiểm tra diện rộng, mạnh tay là rất cần thiết để tăng sức răn đe, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh biến tướng, thiếu kiểm soát.

Chị Ngọc Thảo (phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM) đồng tình và nhấn mạnh rằng động thái quyết liệt của lực lượng chức năng giúp người dân an tâm hơn; đồng thời giúp ngăn chặn được tệ nạn ma túy để không làm ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Bên cạnh sự đồng tình với cơ quan công an, công chúng cũng bày tỏ niềm tiếc nuối lớn khi nhiều nghệ sĩ tự tay chôn vùi sự nghiệp. Bạn đọc Mỹ Linh (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) chia sẻ: "Nghệ sĩ vốn là hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ. Khi họ sa ngã, cái mất đi không chỉ là danh tiếng được xây dựng hàng chục năm, mà còn là niềm tin của khán giả".

Bạn đọc Gia Bảo (Đồng Nai) nhận định, đây là một hồi chuông cảnh báo cho showbiz Việt. Khán giả có thể yêu mến tài năng, nhưng không bao giờ dung túng cho lối sống lệch chuẩn hay hành vi vi phạm pháp luật. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình, bởi họ có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức của thế hệ trẻ.

"Hào quang sân khấu có thể mất cả đời để gầy dựng nhưng sẽ tan biến chỉ sau một đêm nếu vượt qua ranh giới pháp luật. Đây là bài học đắt giá về cái giá của lối sống buông thả và những cuộc vui thiếu kiểm soát" - anh Gia Bảo nói.