Viện kiểm sát vào cuộc vụ mẹ con bị chia cách ở Quảng Ngãi 08/06/2026 14:58

(PLO)- Sau khi VKSND Khu vực 3 - Quảng Ngãi vào cuộc, vụ việc đã được giải quyết, các bên thống nhất phương án hòa giải và ký biên bản đồng thuận.

Ngày 8-6, VKSND Khu vực 3 - Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 205/2025 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương, qua đó giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con dưới 36 tháng tuổi tại xã Trường Giang.

Trước đó, VKSND Khu vực 3 tiếp nhận vụ việc theo đơn trình báo của chị Huỳnh Lý Ngư (trú xã Đông Thạnh, TP.HCM) là mẹ ruột của cháu Huỳnh Ngọc Yên (sinh năm 2024), đề nghị được nhận lại con.

VKSND Khu vực 3 - Quảng Ngãi tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ về vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo VKSND Khu vực 3 đã chỉ đạo Kiểm sát viên nghiên cứu các nội dung mới của Nghị quyết số 205/2025; đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin, làm việc với các bên liên quan. Trên cơ sở đó, VKSND Khu vực 3 phối hợp UBND xã Trường Giang và Công an xã Trường Giang xem xét toàn diện vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Kết quả, vụ việc được giải quyết, các bên thống nhất phương án hòa giải và ký biên bản đồng thuận.

Lễ giao nhận cháu Huỳnh Ngọc Yên tại UBND xã Trường Giang

Vào sáng 5-6-2026, tại hội trường UBND xã Trường Giang, VKSND Khu vực 3 phối hợp UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Giang tổ chức lễ giao nhận trẻ cháu Huỳnh Ngọc Yên, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025.

Ông Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 3, nhấn mạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong quá trình giải quyết vụ việc.

Việc giải quyết được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em. Viện kiểm sát sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em được thực hiện đầy đủ.

Quang cảnh buổi lễ giao nhận cháu Huỳnh Ngọc Yên

Chị Huỳnh Lý Ngư (mẹ ruột của cháu Huỳnh Ngọc Yên) chia sẻ tại buổi lễ, nhờ có sự can thiệp kịp thời, chị đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con là trẻ em dưới 36 tháng tuổi được pháp luật bảo vệ. Chị gửi lời cảm ơn đến VKSND Khu vực 3, UBND xã và các cơ quan, tổ chức tại địa phương đã tổ chức lễ giao nhận trẻ trong không khí đồng thuận, trách nhiệm và nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cơ quan chức năng đối với việc bảo vệ quyền trẻ em và nhóm yếu thế.

Chị Huỳnh Lý Ngư bày tỏ sự xúc động trước hỗ trợ của VKSND khu vực 3, giúp chị có thể nhận lại con

Bà Lê Thị Mỹ Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Trường Giang, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của VKSND Khu vực 3, các cơ quan liên quan và gia đình hai bên trong quá trình giải quyết vụ việc. Đồng thời mong muốn sau khi nhận lại con, chị Huỳnh Lý Ngư tiếp tục quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Huỳnh Ngọc Yên trong môi trường an toàn, lành mạnh; các bên giữ mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện để cháu phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Việc phối hợp giữa Viện kiểm sát và UBND xã đã góp phần bảo vệ đúng người, đúng bản chất, giúp người có hành vi vi phạm nhận thức và tự nguyện chấm dứt hành vi sai phạm ngay từ giai đoạn xác minh thông tin, giảm áp lực khởi kiện ra Tòa án, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội tại địa phương.