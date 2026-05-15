Bắt tạm giam bị can ném gạch vào mặt bé gái tại Quảng Ngãi 15/05/2026 16:56

(PLO)- Bực tức nhóm trẻ, Kiều đuổi xe máy chạy theo rồi lấy nửa viên gạch ném về phía các em làm một bé gái 12 tuổi bị thương nặng vùng mặt.

Ngày 15-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phân trại tạm giam Bình Sơn thuộc Trại tạm giam số 1 đã thi hành quyết định bắt, tạm giam bị can Nguyễn Văn Kiều để phục vụ công tác xét xử vụ án cố ý gây thương tích.

Theo quyết định của TAND khu vực 2 - Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiều (48 tuổi, trú thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng.

Công an thi hành quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Kiều để phục vụ công tác xét xử vụ án hình sự. Ảnh: CA

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Nguyễn Văn Kiều bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định khoảng 20 giờ ngày 17-10-2025, do bực tức việc một nhóm trẻ trong xóm thường xuyên đến khu vực nhà mình quậy phá, Kiều điều khiển xe máy đuổi theo các em.

Trong lúc truy đuổi, Kiều nhặt nửa viên gạch ném về phía nhóm trẻ. Viên gạch trúng em HTL (12 tuổi), gây thương tích nặng ở vùng mặt. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỉ lệ 36%.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của bị can không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em mà còn gây bức xúc trong dư luận địa phương. Quá trình thi hành lệnh bắt, tạm giam được thực hiện bảo đảm an toàn, bị can chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng.