Bắt giam thanh niên ném gạch vào mặt người đang chạy xe máy 09/01/2026 21:21

(PLO)- Thấy NTH đang chạy xe máy trên đường, Thuận nhặt gạch rồi ném vào mặt NTH khiến 2 người trên xe ngã xuống, bị thương nặng.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thuận (16 tuổi, trú tại thôn Phổ Trường, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thuận (thứ 2 từ trái qua).

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tối 18-7-2025, Thuận cùng một số thanh niên ngồi uống nước tại quán Tá Lả, thôn Phổ Trường, xã An Phú.

Trong lúc này, do có mâu thuẫn từ trước với NTH, khi thấy NTH điều khiển xe máy chở TGH đi trên đường, Thuận đã nhặt một viên gạch loại 6 lỗ ném trúng vào vùng mặt của NTH.

Bị ném gạch vào mặt, xe máy do NTH điều khiển mất kiểm soát rồi ngã xuống đường khiến hai người ngồi trên xe bị thương nặng.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Trần Đình Thuận đã gây thương tích cho NTH với tỉ lệ 37% và TGH với tỉ lệ 24%. Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai có ghi hình, ghi âm đối với bị can; lời khai của Thuận phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, hành vi của Thuận đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thuận.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.