Một phụ nữ ở Thanh Hóa mất gần 7,3 tỉ đồng vì hệ sinh thái Xintel 14/03/2026 21:18

(PLO)- Trong vụ "hệ sinh thái công nghệ" Xintel lừa đảo chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng của hơn 42.000 người trên cả nước, một nạn nhân ở Thanh Hóa bị lừa gần 7,3 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây “hệ sinh thái công nghệ” Xintel, ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong số này có các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng, đều ngụ ở phường Tân Sơn Nhất và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), ngụ phường Bình Phú, TP.HCM.

Thủ đoạn lừa đảo qua lời kể của nạn nhân

Các bị can bị điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự. Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng có liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Đ.H

Theo thống kê ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước đã nạp tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 người đã trở thành nạn nhân. Trong đó, một phụ nữ bị lừa đến 7,3 tỉ đồng là chị NTT (52 tuổi), ngụ ở phường Đông Quang.

Theo chị T, khoảng tháng 8-2024, các đối tượng biết chị có khoản tiền lớn nên tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu chị từ chối vì không hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, khi tham gia những buổi hội thảo tại các nhà hàng nổi tiếng, chị đã "xiêu lòng" và rơi vào bẫy.

Bằng chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin chị T đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản.

Chị NTT bị các đối tượng dụ dỗ lừa với số tiền 7,3 tỉ đồng. Ảnh: ĐH

Nói về thủ đoạn của nhóm này, chị T cho biết các đối tượng lôi kéo đầu tư đã đưa ra nhiều thông tin để chị tin tưởng đây là dự án mang lại lợi nhuận cao. Các đối tượng còn khẳng định được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng.

"Vì tin tưởng cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao nên tôi mới đầu tư. Không ngờ toàn bộ vốn liếng dành dụm cả đời đã bị các đối tượng lừa đảo hết”, chị T đau xót chia sẻ.

Tạo vỏ bọc "hệ sinh thái công nghệ" để lôi kéo

Từ lời tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hệ sinh thái Xintel. Nhóm này lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM để tạo vỏ bọc.

Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá "hệ sinh thái công nghệ" gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm lôi kéo người dân.

Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra 12 tỉ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không được pháp luật công nhận nên không có giá trị.

Nguyễn Duy Thịnh (trái) và Nguyễn Băng Thảo (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.H

Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật, chỉ tạo ra các "điểm Xin" trong hệ thống.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch.

Nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Đ.H

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Thảo chỉ đạo “đốt” 8,2 tỉ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công. Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các cá nhân liên quan.