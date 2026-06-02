Công an điều tra vụ cháu bé 11 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong 02/06/2026 17:27

(PLO)- Thấy cháu bé không mặc quần áo ở nhà, người mẹ kế đã dùng tay đánh khiến cháu bé bị thương tích dẫn đến tử vong.

Ngày 2-6, UBND phường Cao Xanh đã có báo cáo về vụ việc cháu V.V.Q (11 tuổi, trú tại phường này) tử vong hôm 29-5.

Theo đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29-5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Q vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Sau khi cấp cứu, bác sĩ xác định cháu Q tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Trên tử thi cháu Q có một số vết bầm tím.

Qua xác minh điều tra vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 19 giờ ngày 29-5, do bực tức về việc cháu Q không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thuý Nga (33 tuổi, trú tại phường Cao Xanh), là mẹ kế của cháu Q, đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người khiến cháu Q bị thương tích dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi cố ý gây thương tích và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

UBND phường Cao Xanh đã tiến hành xác minh làm rõ thêm hoàn cảnh gia đình của cháu Q.

Bố đẻ cháu tên là V.V.Đ, lao động tự do, hiện đang ở với vợ thứ hai là Phạm Thúy Nga. Nga là giáo viên một trường mầm non tư thục.

Gia đình này thuê nhà tại phường Cao Xanh từ tháng 9-2015.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Q ở với bác tại phường Trần Hưng Đạo. Đến năm học lớp 3, do cháu nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, nghỉ học, bác không quản lý được nên chuyển cháu về ở với bố.

Khi cháu chuyển về ở cùng bố, do cháu nhiều lần có hành vi trộm cắp nên gia đình anh V.V.Đ đã nhiều lần trình báo với Công an phường Cao Xanh.